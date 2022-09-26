Вересень, 26 в 13:38

Український журналіст і блогер Володимир Золкін опублікував чергове інтерв’ю із полоненим російським загарбником. Зокрема, він поспілкувався із матір’ю окупанта, яка запевняла, що не знала про перебування сина в Україні.

Сам окупант, якому 21 рік, заявив, що проходив строкову службу, а підписати контракт його начебто змусило командування.

Коли журналісти зателефонували батькам російського військового, то його мати не одразу зрозуміла, що її син у полоні.

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Золкін: Зараз ваш син заспокоїться, а я запитаю. Коли росіяни зрозуміють, що не потрібно йти в Україну?

Мати окупанта: Що? А навіщо такі питання ставите?

Золкін: Ваш син прийшов вбивати наших людей.

Росіянин запевняє, що його батьки не знали, де він.

Мати окупанта: Тобто? Він що, в Україні? Нам сказали, що їх взагалі не відправлять на Україну. Строковиків.

Золкін: Ну, ваш син у полоні.

Мати окупанта: Був?

Золкін: Є. Він щойно сюди потрапив.

Мати окупанта: Нам ніхто не повідомив, що їх туди відправлять. Нам взагалі говорили, що вони туди не поїдуть. Якби ми знали, що він у полоні, то інакше б з вами розмовляли.

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