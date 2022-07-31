Июль, 31 в 10:24

Пленным российским оккупантам, которых украинская сторона готовит на обмен, показали видеозапись жестоких пыток военнослужащего Вооруженных сил Украины. Это видео рашисты недавно выложили в сеть.

Запись общения с оккупантами обнародовал Координационный штаб по обращению с военнопленными. Общался с ними журналист, блогер Владимир Золкин, который берет интервью у пленных военных РФ.

Захватчикам показали видео, на котором российский солдат пытает украинского военнопленного – кастрирует его канцелярским ножом. Несколько дней тому назад запись была обнародована в сети и вызвала резонанс.

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Золкин во время показа видеозаписи подчеркнул, что российская пропаганда рассказывает фейки о якобы пытках пленных РФ в Украине, хотя все происходит наоборот.

– В отличие от тех видео, которые крутят у вас, здесь понятно, кто это, установлены личность, его данные. Понятно, кто это и что они сделали, — заявил журналист.

Многие пленные оккупанты не могли смотреть запись пыток военного ВСУ, опускали и отводили глаза, а один из них потерял сознание. Затем их призвали прокомментировать увиденное.

– Ужасно, бесчеловечно, у меня просто нет слов, — заявил в ответ пленный из Калмыкии.

В эфире национального телемарафона Золкин подтвердил, что не все пленные захватчики могли досмотреть видео до конца, а один потерял сознание во время просмотра.

– Я им показывал это видео, и один во время показа просто потерял сознание, — сообщил журналист.

Как известно, генпрокурор Андрей Костин взял под личный контроль расследование жестоких пыток и убийства военного ВСУ российским оккупантом.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал обращение к ООН, Европейскому комитету по предупреждению пыток и Международному комитету Красного Креста.

По словам Лубинца, правоохранители уже идентифицировали личность оккупанта, который пытал украинского военнопленного, и нашли информацию о родственниках этого рашиста.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными