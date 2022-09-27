Вересень, 27 в 8:56

Окупанти на Луганщині почали мобілізацію медичних працівників.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупаційна влада проводить часткову мобілізацію – забирають лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер.

Зараз дивляться

– Під час призову таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території “ЛНР”, – розповів очільник області.

Максимальний вік призову хірургів, анестезіологів та травматологів – 60 років; медсестер та фельдшерів – до 55 років.

Сергій Гайдай розповів і про так званий референдум. Наприклад, одна із найнижчих явок спостерігається у Новопсковській громаді.

– Росіяни незадоволені, що там вимушено віддали свої голоси на 5-10 % луганчан менше, ніж в інших населених пунктах, – зауважив голова ОВА.

Щоб покращити показники явки окупанти вирішили підсилити виїзні бригади ще одним військовим. Тепер до помешкань людей заходять по дві людини з автоматами.