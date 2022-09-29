Сентябрь, 29 в 17:35

Президент РФ Владимир Путин неоднократно угрожал ядерным оружием.

Почти во всех его выступлениях можно услышать упоминания о ядерке и завуалированные угрозы ее применения против Украины и украинского народа.

Несмотря на скептическое отношение к этим угрозам, украинцам нужно быть готовыми к любому сценарию. Ведь никто не знает, что у Путина в голове и на что способно его больное сознание.

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Что делать во время ядерного удара и как выжить — смотрите в материале Фактов ICTV.

Эпицентр взрыва

Все неоднократно слышали, что выжить во время ядерной атаки невозможно. Однако это не совсем так. Все зависит от эпицентра взрыва и вашего местонахождения.

Например, все, кто будет находиться ближе всего от попадания (800-1000 м), умрут с вероятностью 90%. Если вы будете ближе, то шанс выжить 0%.

Кроме того, есть вероятность погибнуть не от самого удара, а под завалами дома, ведь все здания, которые будут в эпицентре удара, снесет волной.

Те, кто будут чуть дальше, на расстоянии 3000-3500 м, имеют шанс выжить 50%.

Но не стоит забывать, что радиация начнет мгновенно распространяться, поэтому у вас будет 3-10 мин, чтобы спрятаться в укрытии.

Как действовать во время ядерного взрыва, чтобы выжить — общие рекомендации

Как только радары зафиксируют вылет ядерной ракеты, сразу включится воздушная тревога, по радио и телевидению прозвучит соответствующее предупреждение.

То есть украинцы получают предупреждение, после которого действовать нужно мгновенно. Если у вас есть тревожные чемоданчики — это супер, если нет — времени собирать их не будет.

— Действовать нужно не просто быстро, а мгновенно.

Чтобы выжить, нужно сразу перемещаться в бомбоубежище. В городах это могут быть штатные бомбоубежища или метро. Помните, что метро закроют через пять минут после воздушной тревоги.

Для жителей частных домов подойдет обустроенное хранилище глубоко под землей.

— Сидеть в хранилищах нужно около месяца, зависит от ситуации.

Именно поэтому необходимо снести в хранилище вещи первой необходимости, воду, пищу, медикаменты или составить соответствующий чемоданчик.

Если ядерное оружие застало вас в помещении, необходимо плотно закрыть окна и двери, чтобы воздух с улицы почти не попадал внутрь. Также необходимо выключить вентиляцию и закрыть все щели.

Прятаться лучше в ванной комнате, коридоре, тамбуре, то есть там, где нет окон.

Как выжить на улице во время ядерного взрыва

Если при взрыве вы находились на улице, чтобы выжить, следует придерживаться определенных правил:

нельзя смотреть в сторону вспышки — вы можете ослепнуть;

найдите углубление, где можно спрятаться от осколков и ударной волны, и лягте в него;

закройте все открытые участки кожи (руки, лицо, ноги) — натяните на лицо маску, шарф, платок, наденьте наушники, очки;

ложитесь ногами в сторону взрыва, лицо прислоните к земле, руки подложите под живот;

пока будете лежать, спланируйте, как доберетесь до ближайшего укрытия. На улице находиться долго нельзя;

укрытием может служить подвал, помещение без окон или с минимальным их количеством.

Когда вы доберетесь до укрытия, необходимо осторожно сбросить с себя все вещи (они очень радиоактивны). Лучше снять одежду перед тем, как зайти в бомбоубежище.

Старайтесь ни с кем не контактировать, ничего не пить и не есть. Чтобы смыть с себя слой радиации, необходимо принять прохладный душ с большим количеством мыла. Лучше не пользуйтесь мочалками и не трите сильно кожу.

Если душа нет, обработайте мылом и водой руки и лицо.

Оставаться в укрытии нужно в течение 24 часов, если органы власти не сообщат о перемещении или эвакуации.

Дополнительные рекомендации

Где бы вы ни находились при применении ядерного оружия, стоит придерживаться нескольких правил:

услышав сирену — направляйтесь в укрытие;

закройте все окна, двери, вентиляционные отверстия, выключите кондиционер и обогреватель, закройте щели и отверстия — воздух с улицы не должен попадать в помещение;

как хранилище используйте специальные укрытия, метро, комнаты без окон;

не употребляйте пищу и не прикасайтесь к вещам, которые могли подвергнуться радиационному воздействию;

не включайте проточную воду, пока органы власти не сообщат, что вода в кране безопасна — только тогда можете ею пользоваться;

по возможности переоденьтесь в чистую одежду, закрывающую почти все тело. Старую, грязную одежду сложите в полиэтиленовый пакет;

избегайте дождя, ветра и других погодных явлений;

сделайте запасы воды, еды, лекарств и одежды для пребывания в убежищах. Рассчитывайте так, чтобы этих вещей вам хватило на несколько недель.

Какие медикаменты могут помочь при ядерном взрыве

В вашей противоядерной аптечке обязательно должны быть: