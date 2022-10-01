Октябрь, 01 в 8:54

Осеннего призыва в Украине не будет. Соответствующий указ № 687/2021 подписал президент Владимир Зеленский.

Также он отсрочил демобилизацию.

Так, в документе говорится о том, что военные срочной службы, которые отслужили установленные сроки, будут освобождены в запас в октябре — декабре 2022 года, однако это произойдет не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

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Кроме того, указ президента вносит изменения, которые предусматривают отмену осенней призывной компании в Украине.

Так документ исключает ряд статей из указа, в которых говорится об определении объемов призыва граждан Украины на срочную службу в 2022 году (весенний и осенний призыв), процедуру их призыва и связанных с этим вопросов.

Дополняется…