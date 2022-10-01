Жовтень, 01 в 8:54

Осіннього призову 2022 в Україні не буде. Відповідний указ № 687/2021 підписав президент Володимир Зеленський.

Також він відтермінував демобілізацію.

Так, у документі йдеться про те, що військових строкової служби, які вислужили встановлені терміни, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

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Крім того, указ президента вносить зміни, які передбачають скасування осінньої призовної кампанії в Україні.

Так, документ виключає низку статей з указу, в яких йдеться про визначення обсягів призову громадян України на строкову службу у 2022 році (весняний та осінній призов), процедуру їхнього призову та пов’язаних із цим питань.

Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський також скасував весняний призов на строкову військову службу та відтермінував демобілізацію.