Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський скасував осінній призов на строкову службу в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
призов в армію
Фото: Міноборони

Осіннього призову 2022 в Україні не буде. Відповідний указ № 687/2021 підписав президент Володимир Зеленський.

Також він відтермінував демобілізацію.

Так, у документі йдеться про те, що військових строкової служби, які вислужили встановлені терміни, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Зараз дивляться

Крім того, указ президента вносить зміни, які передбачають скасування осінньої призовної кампанії в Україні.

Так, документ виключає низку статей з указу, в яких йдеться про визначення обсягів призову громадян України на строкову службу у 2022 році (весняний та осінній призов), процедуру їхнього призову та пов’язаних із цим питань.

Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський також скасував весняний призов на строкову військову службу та відтермінував демобілізацію.

Джерело: Офіс президента
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка