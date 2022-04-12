Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на срочную военную службу и отсрочил демобилизацию.

Соответствующие изменения глава государства зафиксировал в своем указе №230/2022 от 11 апреля.

Таким образом, призыва на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года не будет.

Те же военнослужащие, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

Основанием для таких изменений к предыдущему указу президента от 29 декабря 2021 года №687/2021 стала широкомасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации, продолжающаяся с 24 февраля, и введенное из-за этого военное положение.

Отметим, что сразу после начала полномасштабной войны в Украине президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об всеобщей мобилизации.

Проходит она в четыре этапа в течение 90 суток на территории всех областей Украины.

15 марта в Украине началась вторая волна мобилизации, во время которой призывают военных, проходивших срочную службу или служивших по контракту.

Детальнее о третьей волне мобилизации читайте в нашем материале.

Напомним, что за ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Минобороны