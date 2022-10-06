Запрет на музыку в автобусах и ​​маршрутках вступает в силу 7 октября

Октябрь, 06 в 11:21

С 7 октября в Украине запрещена российская музыка в медиапространстве и общественных местах. Завтра вступит в силу закон 2310-IX о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, принятый Верховной Радой 19 июня.

Этим документом запрещается также так называемое акустическое насилие в пассажирском транспорте, сообщает Комитет по гуманитарной и информационной политике.

То есть водителям автобусов и маршруток запрещено включать в салоне музыку, фильмы или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

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Это относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным и международным маршрутам.

В такси можно включать музыку только с согласия всех пассажиров.

Пассажирам также нельзя громко слушать музыку, водитель имеет право высадить нарушителя тишины.

19 июня Верховная Рада поддержала законопроект №7273-д о запрете публичного исполнения российских песен, а также их использования на радио и ТВ.

Цель документа – способствовать развитию украинской музыки через увеличение квот на радио, а также запретить публичное использование российской музыки в медиапространстве.