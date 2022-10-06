Заборона на музику в автобусах та маршрутках набуває чинності 7 жовтня

Жовтень, 06 в 11:21

Із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Завтра набуде чинності закон 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, ухвалений Верховною Радою 19 червня.

Цим документом забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті, повідомляє Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Тобто водіям автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

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Це стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів.

У таксі можна вмикати музику лише за згоди всіх пасажирів.

Пасажирам також не можна голосно слухати музику, водій має право висадити порушника тиші.

19 червня Верховна Рада підтримала законопроєкт №7273-д про заборону публічного виконання російських пісень, а також їхнього використання на радіо і ТБ.

Мета документа – сприяти розвитку української музики через збільшення квот на радіо, а також заборонити публічне використання російської музики у медіапросторі.