Рада запретил российскую музыку в общественных местах, а также книги из РФ

Июнь, 19 в 15:06

Верховная Рада поддержала запрет на российскую музыку в медиапространстве и общественных местах.

Нардепы приняли в целом законопроект №7273-д о запрете публичного исполнения российских песен, а также их использовании на радио и ТВ. За это решение проголосовали 303 нардепа.

— На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны РФ запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, ТВ, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учебных заведениях, заведениях культуры и отдыха , гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, общественном пространстве и т.д. — говорится в законе.

По словам соавтора инициативы, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, закон преследует цель: способствовать развитию украинской музыки через увеличение квот на радио, а также запретить публичное исполнение российских песен, их использование на радио и ТВ.

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Запрет не будет распространяться на российских певцов, осуждающих агрессию России против Украины. Соответствующий список исполнителей будет вести и обновлять Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.

Законопроект также предусматривает увеличение до 40% на долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания и увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в частности новостно-аналитических блоков, развлекательных передач на государственном языке.

Другим решением парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси. За данное решение проголосовали 306 нардепов.

В целом в воскресенье Верховная Рада приняла 15 законов и 3 постановления, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов из фракции Слуга народа.

Источник: Слуга народа