Растоптали тряпку РФ: ВСУ освободили село Макеевку в Луганской области
Требует проверки
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины освободили село Макеевку Луганской области. Об этом сообщает 198 батальон сил территориальной обороны.
— ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка – это Украина, – говорится в сообщении.
Макеевка на карте Украины
Стоит отметить, что пока не было официального подтверждения Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ об освобождении Макеевки Луганской области.
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Однако в сети уже появилось видео, где видно, как украинские защитники растоптали российскую тряпку, которую граждане РФ называют флагом своего государства.