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Растоптали тряпку РФ: ВСУ освободили село Макеевку в Луганской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Растоптали тряпку РФ: ВСУ освободили село Макеевку в Луганской области
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили село Макеевку Луганской области. Об этом сообщает 198 батальон сил территориальной обороны.

— ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка – это Украина, – говорится в сообщении.

Макеевка на карте Украины

Стоит отметить, что пока не было официального подтверждения Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ об освобождении Макеевки Луганской области.

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Однако в сети уже появилось видео, где видно, как украинские защитники растоптали российскую тряпку, которую граждане РФ называют флагом своего государства.

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