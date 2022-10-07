Октябрь, 07 в 14:13

Вооруженные силы Украины освободили село Макеевку Луганской области. Об этом сообщает 198 батальон сил территориальной обороны.

— ВСУ продолжает освобождать нашу родную Сватовщину. Село Макеевка – это Украина, – говорится в сообщении.

Макеевка на карте Украины

Стоит отметить, что пока не было официального подтверждения Министерства обороны Украины или Генерального штаба ВСУ об освобождении Макеевки Луганской области.

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Однако в сети уже появилось видео, где видно, как украинские защитники растоптали российскую тряпку, которую граждане РФ называют флагом своего государства.