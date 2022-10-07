Жовтень, 07 в 14:13

Збройні сили України звільнили село Макіївку Луганської області. Про це повідомляє 198 батальйон сил територіальної оборони.

– ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка – це Україна, – йдеться у повідомленні.

Макіївка на карті України

У мережі вже з’явилося відео, на якому видно, як українські захисники розтоптали російську ганчірку, яку громадяни РФ називають прапором своєї держави.

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Варто зазначити, що поки не було офіційного підтвердження від Міністерства оборони України чи Генерального штабу ЗСУ про звільнення Макіївки Луганської області.