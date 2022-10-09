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Факты / Україна / Общество

В Винницкой области сократили продолжительность комендантского часа

Валентина Летяк, редактор ленты
Сергій Борзов

С понедельника, 10 октября, в Виннице и области меняется продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться в полночь и заканчиваться в 05:00 утра.

Соответствующее распоряжение подписал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

То есть она сокращена на час, раньше она начиналась в 23:00 и заканчивалась в 05:00.

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В эти пять часов запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Исключения – наличие специального пропуска и удостоверения личности, или необходимость пройти в укрытие после сигнала тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 228-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергій Борзов

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