У Вінницькій області скоротили тривалість комендантської години

Жовтень, 09 в 10:26

З понеділка, 10 жовтня, у Вінниці та області змінюється тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься опівночі і закінчуватиметься о 05:00 ранку.

Відповідне розпорядження підписав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Тобто її скорочено на годину, раніше пона починалася о 23:00 і закінчувалася о 05:00.

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У ці п’ять годин забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

Винятки – наявність спеціальної перепустки та посвідчення особи, або необхість пройти в укриття після сигналу тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Борзов