Октябрь, 09 в 12:10

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что президент России Владимир Путин никогда не признает поражение в войне в Украине и будет идти до конца. Но тут вопрос в другом, кто обеспечит конец правлению Путина.

Об этом Жданов рассказал во время эфира на своем YouTube-канале.

По его словам, конец Путину обеспечат бунты мобилизованных, потому что условия их пребывания крайне плохи. Второй фактор, который может сработать – это когда пойдут первые убитые на фронте.

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– А они уже есть. Когда это число увеличится, другие будут категорически отказываться ехать в Украину. Тогда это может закончиться бунтом и может быть сигналом для элит, что с Путиным дальше ничего не стоит иметь общего. Даже такие удары по скрепам, как Крымский мост, который они обещали защитить всеми силами. Вот что Путину сейчас говорить им? Его спросят, а где супероружие, где ПВО, где ФСБ. А Путину нечего говорить, – объяснил Олег Жданов.

По словам эксперта, после устранения Путина война в Украине очень быстро закончится, ведь российская элита захочет договариваться с Западом.

— Плюс разгром российской армии после контрнаступления ВСУ. Тогда элита, которая захочет устранить Путина, ощутит сопротивление, а это недовольные мобилизованные или заговор среди силовых структур. Вот в генштабе РФ проходят чистки военных. Тогда война закончится очень быстро сразу после устранения Путина. Новые власти захотят переговоров с Западом. Условием будет вывод войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, — пояснил Олег Жданов.

Есть еще один вариант завершения войны, который хуже Украины, однако приемлемый — это освобождение наших территорий военным путем и выход на границы 1991 года.

– Тогда мы будем требовать от ООН отправить миротворческий контингент на границы Украины и России. Это худший вариант, потому что мы будем находиться в таком состоянии, как Израиль. Наша граница станет зоной боевых действий. Потому что с Путиным мы переговоров не будем вести, – объяснил военный эксперт.

По словам Жданова, могут быть и другие варианты завершения войны, однако эти два – основные.