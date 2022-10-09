Жовтень, 09 в 12:10

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що президент Росії Володимир Путін ніколи не визнає поразки у війні в Україні і йтиме до кінця. Але тут питання в іншому, хто забезпечить кінець правління Путіна.

Про це Жданов розповів під час ефіру на своєму YouTube-каналі.

За його словами, кінець Путіну забезпечать бунти мобілізованих, бо умови їхнього перебування вкрай погані. Другий фактор, який може спрацювати – це коли підуть перші вбиті на фронті.

Зараз дивляться

– А вони вже є. Коли це число збільшиться, то інші категорично відмовлятимуться їхати до України. Тоді це може закінчитись бунтом і може бути сигналом для еліт, що з Путіним далі нічого не варто мати спільного. Навіть такі удари по скрепах, як Кримський міст, який вони обіцяли захистити усіма силами. Ось що Путіну зараз говорити їм? Його запитають, а де суперзброя, де ППО, де ФСБ. А Путіну нема чого говорити, – пояснив Олег Жданов.

За словами експерта, після усунення Путіна війна в Україні дуже швидко закінчиться, адже російська еліта захоче домовлятися із Заходом.

– Плюс розгром російської армії після контрнаступу ЗСУ. Тоді еліта, яка захоче усунути Путіна, відчує опору, а це невдоволені мобілізовані або змова серед силових структур. Ось у Генштабі РФ відбуваються чистки військових. Тоді війна закінчиться дуже швидко, майже одразу після усунення Путіна. Нова влада захоче переговорів із Заходом. Умовою буде – виведення військ із території України та відновлення територіальної цілісності в кордонах 1991 року, – пояснив Олег Жданов.

Є ще один варіант завершення війни, який гірший для України, проте прийнятний – це звільнення наших територій воєнним шляхом і вихід на кордони 1991 року.

– Тоді ми вимагатимемо від ООН відправити миротворчий контингент на кордони України та Росії. Це гірший варіант, бо ми перебуватимемо у такому стані, як Ізраїль. Наш кордон стане зоною бойових дій. Бо з Путіним ми переговорів не вестимемо, – пояснив військовий експерт.

За словами Жданова, можуть бути й інші варіанти завершення війни, проте ці два – основні.