Октябрь, 09 в 0:34

В ответ на взрыв на Крымском мосту Россия может усилить ракетные удары и атаки дронами-камидзе Shahed-136 по территории Украины.

Так считает военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что РФ боится признать поражение, поскольку это будет означать политическую смерть Путина.

– Единственное, чем они смогут ответить, ракетными ударами и ударами дронами-камикадзе иранского производства. Нам нужно быть готовым к тому, что в ближайшие дни резко может увеличиться угроза ударов. У Кремля есть небольшой запас, они не в тот же день реагируют. Вот завтра-послезавтра это может очень сильно проявиться со стороны Российской Федерации. Больше им нечем ответить, – сказал Жданов.

По мнению военного эксперта, Путин вряд ли решится применить ядерное оружие в Украине.

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— Что касается ядерного оружия – шантаж не получается, вряд ли Россия решится. Если бы хотели, уже давно бахнули бы, – добавил он.

Источник: Олег Жданов