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Факты / Україна / Общество

Льготный проезд: кто может бесплатно пользоваться общественным транспортом

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Льготный проезд: кто может бесплатно пользоваться общественным транспортом

В Украине есть категория граждан, которые имеют право на льготный проезд. То есть эти люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Единственное условие — при себе нужно иметь подтверждающие документы.

Кто может ездить в маршрутках бесплатно — узнавали Факты ICTV.

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Бесплатно пользоваться маршрутным такси могут:

  • участники боевых действий — нужно иметь удостоверение участника боевых действий;
  • лица, получившие инвалидность вследствие боевых действий — необходимо иметь с собой удостоверение установленного образца;
  • пострадавшие участники Революции достоинства — иметь соответствующее удостоверение.

Дело в том, что маршрутные такси принадлежат частным перевозчикам, поэтому не все льготники имеют право на бесплатный проезд в них.

Стоит отметить, что в каждом городе этот список может быть расширен. Это зависит от решений каждого частного перевозчика.

Кто может бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом

К пассажирскому городскому транспорту относятся метрополитен, трамваи, троллейбусы, автобусы и такси. Право бесплатно пользоваться этим транспортом (кроме маршрутных такси) имеют:

  • люди, сопровождающие лицо с инвалидностью I группы — необходимо удостоверение установленного образца;
  • родители на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести;
  • госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
  • полицейские во время выполнения полномочий, работники СБУ во время выполнения возложенных на них обязанностей;
  • реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий;
  • граждане, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (1, 2 категории и дети, получившие инвалидность вследствие катастрофы) — при себе иметь документы, подтверждающие причастность к категории;
  • лица и дети с инвалидностью (І и II группы) — это можно подтвердить удостоверением;
  • пенсионеры по возрасту (кроме метро и такси);
  • ветераны — иметь при себе удостоверение установленного образца;
  • дети из многодетных семей;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети до 6 лет (без права занятия им отдельного места) могут пользоваться только автомобильным транспортом.

Стоит отметить, что водитель пассажирского городского транспорта не может отказать в бесплатной перевозке людей, принадлежащих к одной из этих категорий и показавших соответствующее удостоверение.

Если водитель безосновательно отказывает в льготном проезде, на него могут наложить штраф в размере 850 грн.

Кроме того, перевозчики не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить.

Что делать, если водитель отказал в льготном проезде

Если вам безосновательно отказали в бесплатной перевозке, необходимо:

  • узнать контактные данные перевозчика;
  • фамилию, имя и отчество водителя;
  • записать номер транспортного средства;
  • купить и сохранить билет;
  • запомнить время и маршрут;
  • в случае обращения в суд необходимо наличие свидетелей.

Далее вы можете обратиться с жалобой и заявлением к: 

  • сотрудникам полиции (отказ в льготном проезде) – 102;
  • Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (пр. Победы, 14, м. Киев, 01135, телефон горячей линии Укртрансбезпеки: 044 351-47-66);
  • территориальному управлению Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • транспортному отделу городского совета.
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