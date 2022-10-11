Октябрь, 11 в 11:13

В Украине есть категория граждан, которые имеют право на льготный проезд. То есть эти люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Единственное условие — при себе нужно иметь подтверждающие документы.

Кто может ездить в маршрутках бесплатно — узнавали Факты ICTV.

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Бесплатно пользоваться маршрутным такси могут:

участники боевых действий — нужно иметь удостоверение участника боевых действий;

— нужно иметь удостоверение участника боевых действий; лица, получившие инвалидность вследствие боевых действий — необходимо иметь с собой удостоверение установленного образца;

— необходимо иметь с собой удостоверение установленного образца; пострадавшие участники Революции достоинства — иметь соответствующее удостоверение.

Дело в том, что маршрутные такси принадлежат частным перевозчикам, поэтому не все льготники имеют право на бесплатный проезд в них.

Стоит отметить, что в каждом городе этот список может быть расширен. Это зависит от решений каждого частного перевозчика.

Кто может бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом

К пассажирскому городскому транспорту относятся метрополитен, трамваи, троллейбусы, автобусы и такси. Право бесплатно пользоваться этим транспортом (кроме маршрутных такси) имеют:

люди, сопровождающие лицо с инвалидностью I группы — необходимо удостоверение установленного образца;

— необходимо удостоверение установленного образца; родители на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести;

на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести; госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

полицейские во время выполнения полномочий, работники СБУ во время выполнения возложенных на них обязанностей;

во время выполнения полномочий, во время выполнения возложенных на них обязанностей; реабилитированные лица , ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий;

, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий; граждане, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (1, 2 категории и дети, получившие инвалидность вследствие катастрофы) — при себе иметь документы, подтверждающие причастность к категории;

(1, 2 категории и дети, получившие инвалидность вследствие катастрофы) — при себе иметь документы, подтверждающие причастность к категории; лица и дети с инвалидностью (І и II группы) — это можно подтвердить удостоверением;

(І и II группы) — это можно подтвердить удостоверением; пенсионеры по возрасту (кроме метро и такси);

(кроме метро и такси); ветераны — иметь при себе удостоверение установленного образца;

— иметь при себе удостоверение установленного образца; дети из многодетных семей;

из многодетных семей; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

и дети, лишенные родительской опеки; дети до 6 лет (без права занятия им отдельного места) могут пользоваться только автомобильным транспортом.

Стоит отметить, что водитель пассажирского городского транспорта не может отказать в бесплатной перевозке людей, принадлежащих к одной из этих категорий и показавших соответствующее удостоверение.

Если водитель безосновательно отказывает в льготном проезде, на него могут наложить штраф в размере 850 грн.

Кроме того, перевозчики не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить.

Что делать, если водитель отказал в льготном проезде

Если вам безосновательно отказали в бесплатной перевозке, необходимо:

узнать контактные данные перевозчика;

фамилию, имя и отчество водителя;

записать номер транспортного средства;

купить и сохранить билет;

запомнить время и маршрут;

в случае обращения в суд необходимо наличие свидетелей.

Далее вы можете обратиться с жалобой и заявлением к: