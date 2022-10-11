Льготный проезд: кто может бесплатно пользоваться общественным транспортом
В Украине есть категория граждан, которые имеют право на льготный проезд. То есть эти люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Единственное условие — при себе нужно иметь подтверждающие документы.
Кто может ездить в маршрутках бесплатно — узнавали Факты ICTV.
Бесплатно пользоваться маршрутным такси могут:
- участники боевых действий — нужно иметь удостоверение участника боевых действий;
- лица, получившие инвалидность вследствие боевых действий — необходимо иметь с собой удостоверение установленного образца;
- пострадавшие участники Революции достоинства — иметь соответствующее удостоверение.
Дело в том, что маршрутные такси принадлежат частным перевозчикам, поэтому не все льготники имеют право на бесплатный проезд в них.
Стоит отметить, что в каждом городе этот список может быть расширен. Это зависит от решений каждого частного перевозчика.
Кто может бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом
К пассажирскому городскому транспорту относятся метрополитен, трамваи, троллейбусы, автобусы и такси. Право бесплатно пользоваться этим транспортом (кроме маршрутных такси) имеют:
- люди, сопровождающие лицо с инвалидностью I группы — необходимо удостоверение установленного образца;
- родители на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести;
- госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
- полицейские во время выполнения полномочий, работники СБУ во время выполнения возложенных на них обязанностей;
- реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий;
- граждане, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (1, 2 категории и дети, получившие инвалидность вследствие катастрофы) — при себе иметь документы, подтверждающие причастность к категории;
- лица и дети с инвалидностью (І и II группы) — это можно подтвердить удостоверением;
- пенсионеры по возрасту (кроме метро и такси);
- ветераны — иметь при себе удостоверение установленного образца;
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети до 6 лет (без права занятия им отдельного места) могут пользоваться только автомобильным транспортом.
Стоит отметить, что водитель пассажирского городского транспорта не может отказать в бесплатной перевозке людей, принадлежащих к одной из этих категорий и показавших соответствующее удостоверение.
Если водитель безосновательно отказывает в льготном проезде, на него могут наложить штраф в размере 850 грн.
Кроме того, перевозчики не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить.
Что делать, если водитель отказал в льготном проезде
Если вам безосновательно отказали в бесплатной перевозке, необходимо:
- узнать контактные данные перевозчика;
- фамилию, имя и отчество водителя;
- записать номер транспортного средства;
- купить и сохранить билет;
- запомнить время и маршрут;
- в случае обращения в суд необходимо наличие свидетелей.
Далее вы можете обратиться с жалобой и заявлением к:
- сотрудникам полиции (отказ в льготном проезде) – 102;
- Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (пр. Победы, 14, м. Киев, 01135, телефон горячей линии Укртрансбезпеки: 044 351-47-66);
- территориальному управлению Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- транспортному отделу городского совета.