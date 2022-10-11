О тотальном запрете очного обучения речь не идет – Шкарлет

Октябрь, 11 в 13:53

Продолжение дистанционного обучения после 14 октября будет зависеть от ситуации безопасности, заявил в эфире телемарафона министр образования и науки Сергей Шкарлет.

– Минобразования рекомендовало учебным заведениям всех типов, в том числе и детсадов, перейти на некоторое время на обучение в формате онлайн. Поскольку безопасность детей и детей на первом месте, – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, речь пока не идет о тотальном запрете очного обучения, поскольку по регионам ситуация с безопасностью разная.

– Руководители военных администраций самостоятельно оценивают ситуацию и определяют формат образовательного процесса, – добавил Шкарлет.

По его мнению, онлайн-образование может быть только приложением, однако ситуация с безопасностью требует принятия решений, в том числе и относительно продолжения обучения в дистанционном режиме, поскольку ребенок не может быть оторван от образовательного процесса.

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