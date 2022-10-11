Про тотальну заборону очного навчання не йдеться – Шкарлет

Жовтень, 11 в 13:53

Продовження дистанційного навчання після 14 жовтня залежатиме від безпекової ситуації, заявив в ефірі телемарафону міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

– Міносвіти рекомендувало закладам освіти усіх типів, і дитсадків також, перейти на деякий час на навчання в форматі онлайн. Оскільки безпека дітей та дітей на першому місці, – наголосив він.

Водночас, за його словами, наразі не йдеться про тотальну заборону очного навчання, оскільки по регіонах безпекова ситуація різна.

– Керівники військових адміністрацій самостійно оцінюють ситуацію та визначають формат освітнього процесу, – додав Шкарлет.

На його думку, онлайн-освіта може бути лише додатком, проте безпекова ситуація потребує ухвалення рішень, зокрема і щодо продовження навчання у дистанційному режимі, оскільки дитина не може бути відірвана від освітнього процесу.

Зараз дивляться

Після ракетних ударів РФ по Україні 10 жовтня глава МОН Сергій Шкарлет закликав голів ОВА та керівників закладів освіти перевести учнів на дистанційне навчання до кінця поточного тижня (до 14 жовтня 2022 року).