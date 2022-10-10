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Факты / Україна / Общество

Все школы Украины до конца недели переходят на дистанционное обучение

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Все школы Украины до конца недели переходят на дистанционное обучение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал начальников и руководителей учебных заведений перевести учащихся на дистанционное обучение.

— Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса, — написал Шкарлет.

Шкарлет призвал перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения до конца текущей недели (до 14 октября 2022 года).

Напоминаем, войска РФ ударили сегодня по центру Киева, в частности возле Национального университета им. Тараса Шевченко. Погибли по меньшей мере пятеро мирных киевлян, есть раненые.

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