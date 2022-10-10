Октябрь, 10 в 12:01

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал начальников и руководителей учебных заведений перевести учащихся на дистанционное обучение.

— Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса, — написал Шкарлет.

Шкарлет призвал перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения до конца текущей недели (до 14 октября 2022 года).

Напоминаем, войска РФ ударили сегодня по центру Киева, в частности возле Национального университета им. Тараса Шевченко. Погибли по меньшей мере пятеро мирных киевлян, есть раненые.

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Взрывы также звучали в Днепре, Житомире, Обухове, Хмельницкой и Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас работает ПВО, уже сбито 38 воздушных целей и призвал украинцев оставаться в укрытиях.