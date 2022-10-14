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Доступны онлайн и офлайн: в Киеве школы и университеты будут работать в смешанном формате

Юля Захарченко, редактор ленты
Доступны онлайн и офлайн: в Киеве школы и университеты будут работать в смешанном формате
Фото: Depositphotos

В Киеве учебные заведения начнут работать в смешанном формате (будут доступны онлайн и офлайн формы обучения) с понедельника, 17 октября. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Согласно сообщению КГГА, это касается заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

— Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут по желанию возобновить оффлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно, — заверили в КГГА.

Учебные заведения в Киеве будут работать в офлайн-формате. Однако родители будут решать самостоятельно, отправлять туда детей или оставить их дома.

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Источник: КГГА
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