Доступны онлайн и офлайн: в Киеве школы и университеты будут работать в смешанном формате

Октябрь, 14 в 15:11

В Киеве учебные заведения начнут работать в смешанном формате (будут доступны онлайн и офлайн формы обучения) с понедельника, 17 октября. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Согласно сообщению КГГА, это касается заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

— Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут по желанию возобновить оффлайн обучение. Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам следующую неделю ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно, — заверили в КГГА.

Учебные заведения в Киеве будут работать в офлайн-формате. Однако родители будут решать самостоятельно, отправлять туда детей или оставить их дома.