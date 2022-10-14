Доступні онлайн і офлайн: у Києві школи та університети працюватимуть у змішаному форматі

Жовтень, 14 в 15:11

У Києві заклади освіти почнуть працювати у змішаному форматі (будуть доступними онлайн та офлайн форми навчання) з понеділка, 17 жовтня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Згідно з повідомленням КМДА, це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

– Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн-навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно, – запевнили у КМДА.

Заклади освіти у Києві працюватимуть в офлайн-форматі. Однак батьки вирішуватимуть самостійно, відправляти туди дітей чи залишити їх вдома.