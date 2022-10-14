Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Доступні онлайн і офлайн: у Києві школи та університети працюватимуть у змішаному форматі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Доступні онлайн і офлайн: у Києві школи та університети працюватимуть у змішаному форматі
Фото: Depositphotos

У Києві заклади освіти почнуть працювати у змішаному форматі (будуть доступними онлайн та офлайн форми навчання) з понеділка, 17 жовтня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Згідно з повідомленням КМДА, це стосується закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

– Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн-навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно, – запевнили у КМДА.

Заклади освіти у Києві працюватимуть в офлайн-форматі. Однак батьки вирішуватимуть самостійно, відправляти туди дітей чи залишити їх вдома.

Зараз дивляться
Читайте
Дистанційне навчання у школах Київщини продовжили ще на тиждень – ОВА

Джерело: КМДА
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка