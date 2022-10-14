Дистанционное обучение в школах Киевской области продлили еще на неделю — ОВА

Октябрь, 14 в 13:00

Оперативный штаб Совета обороны Киевской области решил на следующей неделе – с 17 по 21 октября – продолжить обучение в учебных заведениях в дистанционном режиме.

Такое решение в Киевской ОВА объясняют усиленной угрозой ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Там уточнили, что речь идет о всех учебных заведениях любых форм собственности – общего среднего, дошкольного, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования.

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Обещают об изменениях в учебном процессе проинформировать дополнительно.

После ракетных ударов РФ по Украине 10 октября глава МОН Сергей Шкарлет призвал глав ОВА и руководителей учебных заведений перевести учащихся на дистанционное обучение до конца текущей недели (до 14 октября 2022 года).

Позже он заявил, что продолжение дистанционного обучения после 14 октября будет зависеть от ситуации с безопасностью, поскольку по регионам она разная.

По его словам, руководители военных администраций самостоятельно будут оценивать ситуацию и определять формат образовательного процесса.