Кто может ездить в метро бесплатно: список льготных категорий
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С начала полномасштабной войны в Киеве проезд в метро и наземном общественном транспорте был бесплатным (для эвакуации жителей из города).
С мая 2022 года плату за проезд вернули. Бесплатно пользоваться услугами метрополитена могут только отдельные категории людей.
Список льготных категорий людей, которые могут бесплатно ездить в метро, смотрите в материале Фактов ICTV.
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Кто может ездить в метро бесплатно: список льготников
Существует определенный перечень категорий граждан, которым, в соответствии с законодательством Украины, предоставлено право бесплатного проезда в метрополитене в 2022 году.
При этом надо предъявить специальное удостоверение.
Список льготных категорий:
- Участники боевых действий. Нужно показать специальное удостоверение или многофункциональную электронную карточку.
- Лица с инвалидностью в результате войны (1 группа) и сопровождающие их лица.
- Пострадавшие участники Революции достоинства.
- Участники Великой Отечественной войны.
- Граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (лица с инвалидностью, ликвидаторы, дети, которым установили инвалидность, связанную с катастрофой).
- Ветераны. Это касается ветеранов военной службы, Национальной полиции, налоговой и т.д.
- Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий. Участники боевых действий, родители тех военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время военной службы.
- Лица и дети с инвалидностью 1 и 2 групп. Лица, сопровождающие их.
- Жертвы нацистских преследований.
- Реабилитированные личности. Люди, ставшие лицами с инвалидностью из-за репрессий.
- Дети-сироты. Также это касается детей, которые учатся или воспитываются в учебно-воспитательных заведениях.
- Дети из многодетных семей (от 3 детей в семье).
- Дети, которым меньше 7 лет.
Список льготников, которые должны оплачивать проезд в метро частично
- Переселенцы с временно оккупированных территорий.
- Лица с инвалидностью 3 группы.
- Неработающие люди, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью (первая группа), престарелым, которому исполнилось 80 лет.
- Члены семьи умершего ветерана войны.
- Люди, которые имеют удостоверение бойца-добровольца (также члены семей погибших таких людей).
- Родители многодетных семей.
- Пенсионеры по возрасту.
- Курсанты военных вузов (безвозмездный проезд до июля 2023 года).
- Дети, которые учатся в школах Киева (безвозмездный проезд).
- Учащиеся заведений профессионального образования, студенты заведений профессионального высшего и высшего образования (50% от стоимости проезда).