Октябрь, 14 в 20:04

С начала полномасштабной войны в Киеве проезд в метро и наземном общественном транспорте был бесплатным (для эвакуации жителей из города).

С мая 2022 года плату за проезд вернули. Бесплатно пользоваться услугами метрополитена могут только отдельные категории людей.

Список льготных категорий людей, которые могут бесплатно ездить в метро, ​​смотрите в материале Фактов ICTV.

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Кто может ездить в метро бесплатно: список льготников

Существует определенный перечень категорий граждан, которым, в соответствии с законодательством Украины, предоставлено право бесплатного проезда в метрополитене в 2022 году.

При этом надо предъявить специальное удостоверение.

Список льготных категорий:

Участники боевых действий. Нужно показать специальное удостоверение или многофункциональную электронную карточку.

Лица с инвалидностью в результате войны (1 группа) и сопровождающие их лица.

Пострадавшие участники Революции достоинства.

Участники Великой Отечественной войны.

Граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (лица с инвалидностью, ликвидаторы, дети, которым установили инвалидность, связанную с катастрофой).

Ветераны. Это касается ветеранов военной службы, Национальной полиции, налоговой и т.д.

Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий. Участники боевых действий, родители тех военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время военной службы.

Лица и дети с инвалидностью 1 и 2 групп. Лица, сопровождающие их.

Жертвы нацистских преследований.

Реабилитированные личности. Люди, ставшие лицами с инвалидностью из-за репрессий.

Дети-сироты. Также это касается детей, которые учатся или воспитываются в учебно-воспитательных заведениях.

Дети из многодетных семей (от 3 детей в семье).

Дети, которым меньше 7 лет.

Список льготников, которые должны оплачивать проезд в метро частично