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Факты / Україна / Общество

Кто может ездить в метро бесплатно: список льготных категорий

Анна Голишевская, Редактор сайта
Метро
Фото: Unsplash

С начала полномасштабной войны в Киеве проезд в метро и наземном общественном транспорте был бесплатным (для эвакуации жителей из города).

С мая 2022 года плату за проезд вернули. Бесплатно пользоваться услугами метрополитена могут только отдельные категории людей.

Список льготных категорий людей, которые могут бесплатно ездить в метро, ​​смотрите в материале Фактов ICTV.

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Кто может ездить в метро бесплатно: список льготников

Существует определенный перечень категорий граждан, которым, в соответствии с законодательством Украины, предоставлено право бесплатного проезда в метрополитене в 2022 году.

При этом надо предъявить специальное удостоверение.

Список льготных категорий:

  • Участники боевых действий. Нужно показать специальное удостоверение или многофункциональную электронную карточку.
  • Лица с инвалидностью в результате войны (1 группа) и сопровождающие их лица.
  • Пострадавшие участники Революции достоинства.
  • Участники Великой Отечественной войны.
  • Граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (лица с инвалидностью, ликвидаторы, дети, которым установили инвалидность, связанную с катастрофой).
  • Ветераны. Это касается ветеранов военной службы, Национальной полиции, налоговой и т.д.
  • Военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий. Участники боевых действий, родители тех военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время военной службы.
  • Лица и дети с инвалидностью 1 и 2 групп. Лица, сопровождающие их.
  • Жертвы нацистских преследований.
  • Реабилитированные личности. Люди, ставшие лицами с инвалидностью из-за репрессий.
  • Дети-сироты. Также это касается детей, которые учатся или воспитываются в учебно-воспитательных заведениях.
  • Дети из многодетных семей (от 3 детей в семье).
  • Дети, которым меньше 7 лет.

Список льготников, которые должны оплачивать проезд в метро частично

  • Переселенцы с временно оккупированных территорий.
  • Лица с инвалидностью 3 группы.
  • Неработающие люди, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью (первая группа), престарелым, которому исполнилось 80 лет.
  • Члены семьи умершего ветерана войны.
  • Люди, которые имеют удостоверение бойца-добровольца (также члены семей погибших таких людей).
  • Родители многодетных семей.
  • Пенсионеры по возрасту.
  • Курсанты военных вузов (безвозмездный проезд до июля 2023 года).
  • Дети, которые учатся в школах Киева (безвозмездный проезд).
  • Учащиеся заведений профессионального образования, студенты заведений профессионального высшего и высшего образования (50% от стоимости проезда).
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