Хто може їздити в метро безкоштовно: список пільгових категорій
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З початку повномасштабної війни у Києві проїзд у метро та наземному громадському транспорті був безкоштовним (для евакуації мешканців із міста).
З травня 2022-го плату за проїзд повернули.
Безкоштовно користуватися послугами метрополітену можуть лише окремі категорії осіб. Список пільгових категорій людей, які можуть безкоштовно їздити в метро – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
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Хто може їздити в метро безкоштовно: список пільговиків
Існує певний перелік категорій громадян, яким, відповідно до законодавства України, надано право безоплатного проїзду в метрополітені у 2022 році. При цьому слід пред’явити спеціальне посвідчення.
Список пільгових категорій:
- Учасники бойових дій. Потрібно показати спеціальне посвідчення або багатофункціональну електронну картку.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни (1 група) і особи, які їх супроводжують.
- Постраждалі учасники Революції гідності.
- Учасники Великої Вітчизняної війни.
- Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (особи з інвалідністю, ліквідатори, діти, яким встановили інвалідність, пов’язану з катастрофою.
- Ветерани. Це стосується ветеранів військової служби, Нацполіції, податкової тощо.
- Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій.
- Учасники бойових дій, батьки тих військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час військової служби.
- Особи та діти з інвалідністю 1 та 2 груп. Особи, які їх супроводжують.
- Жертви нацистських переслідувань.
- Реабілітовані особи. Люди, які стали особами з інвалідністю через репресії.
- Діти-сироти. Також це стосується тих дітей, які навчаються або виховуються у навчально-виховних закладах.
- Діти з багатодітних сімей (від 3 дітей у сім’ї).
- Діти, яким менше 7 років.
Список пільговиків, які повинні оплачувати проїзд в метро частково
- Переселенці з тимчасово окупованих територій.
- Особи з інвалідністю 3 групи.
- Непрацюючі люди, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю (перша група), престарілим, якому виповнилося 80 років.
- Члени сім’ї померлого ветерана війни.
- Люди, які мають посвідчення бійця-добровольця (також члени сімей загиблих таких людей).
- Батьки багатодітних сімей.
- Пенсіонери за віком.
- Курсанти військових ВНЗ (безоплатний проїзд до липня 2023).
- Учні шкіл Києва (безоплатний проїзд).
- Учні закладів професійної освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти (50% від вартості проїзду).