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Факти / Україна / Суспільство

Хто може їздити в метро безкоштовно: список пільгових категорій

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Метро
Фото: Unsplash

З початку повномасштабної війни у Києві проїзд у метро та наземному громадському транспорті був безкоштовним (для евакуації мешканців із міста).

З травня 2022-го плату за проїзд повернули.

Безкоштовно користуватися послугами метрополітену можуть лише окремі категорії осіб. Список пільгових категорій людей, які можуть безкоштовно їздити в метро – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Хто може їздити в метро безкоштовно: список пільговиків

Існує певний перелік категорій громадян, яким, відповідно до законодавства України, надано право безоплатного проїзду в метрополітені у 2022 році. При цьому слід пред’явити спеціальне посвідчення.

Список пільгових категорій:

  • Учасники бойових дій. Потрібно показати спеціальне посвідчення або багатофункціональну електронну картку.
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни (1 група) і особи, які їх супроводжують.
  • Постраждалі учасники Революції гідності.
  • Учасники Великої Вітчизняної війни.
  • Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (особи з інвалідністю, ліквідатори, діти, яким встановили інвалідність, пов’язану з катастрофою.
  • Ветерани. Це стосується ветеранів військової служби, Нацполіції, податкової тощо.
  • Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій.
  • Учасники бойових дій, батьки тих військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час військової служби.
  • Особи та діти з інвалідністю 1 та 2 груп. Особи, які їх супроводжують.
  • Жертви нацистських переслідувань.
  • Реабілітовані особи. Люди, які стали особами з інвалідністю через репресії.
  • Діти-сироти. Також це стосується тих дітей, які навчаються або виховуються у навчально-виховних закладах.
  • Діти з багатодітних сімей (від 3 дітей у сім’ї).
  • Діти, яким менше 7 років.

Список пільговиків, які повинні оплачувати проїзд в метро частково

  • Переселенці з тимчасово окупованих територій.
  • Особи з інвалідністю 3 групи.
  • Непрацюючі люди, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю (перша група), престарілим, якому виповнилося 80 років.
  • Члени сім’ї померлого ветерана війни.
  • Люди, які мають посвідчення бійця-добровольця (також члени сімей загиблих таких людей).
  • Батьки багатодітних сімей.
  • Пенсіонери за віком.
  • Курсанти військових ВНЗ (безоплатний проїзд до липня 2023).
  • Учні шкіл Києва (безоплатний проїзд).
  • Учні закладів професійної освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти (50% від вартості проїзду).
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