Жовтень, 14 в 20:04

З початку повномасштабної війни у Києві проїзд у метро та наземному громадському транспорті був безкоштовним (для евакуації мешканців із міста).

З травня 2022-го плату за проїзд повернули.

Безкоштовно користуватися послугами метрополітену можуть лише окремі категорії осіб. Список пільгових категорій людей, які можуть безкоштовно їздити в метро – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Хто може їздити в метро безкоштовно: список пільговиків

Існує певний перелік категорій громадян, яким, відповідно до законодавства України, надано право безоплатного проїзду в метрополітені у 2022 році. При цьому слід пред’явити спеціальне посвідчення.

Список пільгових категорій:

Учасники бойових дій. Потрібно показати спеціальне посвідчення або багатофункціональну електронну картку.

Особи з інвалідністю внаслідок війни (1 група) і особи, які їх супроводжують.

Постраждалі учасники Революції гідності.

Учасники Великої Вітчизняної війни.

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (особи з інвалідністю, ліквідатори, діти, яким встановили інвалідність, пов’язану з катастрофою.

Ветерани. Це стосується ветеранів військової служби, Нацполіції, податкової тощо.

Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій.

Учасники бойових дій, батьки тих військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час військової служби.

Особи та діти з інвалідністю 1 та 2 груп. Особи, які їх супроводжують.

Жертви нацистських переслідувань.

Реабілітовані особи. Люди, які стали особами з інвалідністю через репресії.

Діти-сироти. Також це стосується тих дітей, які навчаються або виховуються у навчально-виховних закладах.

Діти з багатодітних сімей (від 3 дітей у сім’ї).

Діти, яким менше 7 років.

Список пільговиків, які повинні оплачувати проїзд в метро частково