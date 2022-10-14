Октябрь, 14 в 18:16

В мобильном приложении Дія обновили услугу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

– Украинцы, которые хотят оформить справку внутренне перемещенного лица, могут сделать это в Дії. Теперь услуга работает стабильнее, а Министерство социальной политики сможет обрабатывать заявки быстрее, — говорится в сообщении.

Пользователи, получившие справку ВПЛ ранее, также могут и дальше пользоваться ею в Дії.

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Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, скоро в приложении появится возможность отмены статуса и изменения адреса регистрации ВПЛ.

Напомним, внутренне перемещенные лица, вынужденно покинувшие место постоянного проживания из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, получают помощь.

Государство ежемесячно выплачивает по 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, а также 2 тыс. грн — на каждое иное лицо старше 18 лет.