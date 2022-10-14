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Факти / Україна / Суспільство

Послуга для ВПО знову доступна в Дії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Фото: Мінцифри

У мобільному застосунку Дія оновили послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

– Українці, які хочуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, можуть зробити це в Дії. Відтепер послуга працює стабільніше, а Міністерство соціальної політики зможе обробляти заявки швидше, – йдеться у повідомленні.

Користувачі, які отримали довідку ВПО раніше, також можуть і надалі користуватися нею в Дії.

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Як зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров, скоро у застосунку з’явиться можливість для скасування статусу та зміни адреси реєстрації ВПО.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, які вимушено залишили місце постійного проживання через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, отримують допомогу.

Держава щомісяця виплачує по 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю, а також 2 тис. грн на кожну іншу особу старше 18 років.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації
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