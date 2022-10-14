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Факты / Україна / Общество

Ни одна затея России не стала неожиданностью: Буданов о работе ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
Ни одна затея России не стала неожиданностью: Буданов о работе ГУР
Фото: Факты ICTV

После полномасштабного нападения 24 февраля российским войскам не удалось предпринять никаких коварных действий, которые стали бы неожиданными для Украины как государства.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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Журналисты задали вопрос Буданову о том, насколько он доволен действиями разведки и какие успехи ГУР считает наиболее существенными за время полномасштабной войны в Украине.

— Наибольшими успехами я считаю то, что наша информация предупредительна. Это в принципе легко увидеть, потому что нет неожиданностей противника. Нет никакого действия, которое стало для нас в той или иной степени совершенно неожиданным. Ко всем их коварным проделкам мы подходим подготовленными, — заверил Буданов.

Руководитель ГУР Минобороны считает, что объявленная частичная мобилизация на территории России – это “подарок” для Украины, поэтому призвал не бояться заявлений диктатора Владимира Путина.

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