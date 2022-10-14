Жодна витівка Росії не стала несподіванкою: Буданов про роботу ГУР

Жовтень, 14 в 18:32

Після повномасштабного нападу 24 лютого російським військам не вдалося здійснити жодних підступних дій, які стали б несподіваними для України як держави.

Про це поінформував керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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Журналісти поставили питання Буданову про те, наскільки він задоволений діями розвідки та які успіхи ГУР вважає найсуттєвішими за час повномасштабної війни в Україні.

– Найбільшими успіхами я вважаю те, що наша інформація є упереджувальною. Це в принципі легко побачити, тому що немає несподіванок від противника. Немає жодної дії, яка стала для нас тією чи іншою мірою цілком несподіваною. До всіх їхніх підступних витівок ми підходимо підготовленими, – запевнив Буданов.

Керівник ГУР Міноборони вважає, що оголошена часткова мобілізація на території Росії – це “подарунок” для України, тому закликав не боятися заяв диктатора Володимира Путіна.