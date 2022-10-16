Октябрь, 15 в 21:56

Если вы эвакуировались с временно оккупированных территорий, то можете воспользоваться государственными услугами в электронном варианте или физически, чтобы найти жилье.

В Минреинтеграции рассказали, что государством созданы и действуют сервисы поиска бесплатного жилья Приют и Помогай, с помощью которых можно найти жилье в соответствующем населенном пункте.

С недавних пор в программе Приют сняли возрастные ограничения, поэтому теперь дать жилье для ВПЛ может любой гражданин.

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Также с 1 октября расширен перечень лиц, которые могут получить компенсацию. Указанное право будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие.

— Размер компенсации составляет 900 грн за каждого человека. При начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход, — пояснили в министерстве.

В Минреинтеграции рассказали, что при обстоятельствах, когда у человека в паспорте нет отметки о регистрации места жительства в зоне боевых действий или временно оккупированных территорий, откуда лицо перемещается, можно предоставить другие документы, подтверждающие факт вашего проживания там, а именно:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовую книжку с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат о полном общем среднем образовании;

документ о профессионально-техническом образовании;

документ о высшем образовании (научная степень;

справку с места учебы;

решение районной государственной администрации, исполнительного органа городского или районного в городе совета об устройстве ребенка в

детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии, видеозаписи и тому подобное.

Кроме того, стоит получить справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Для этого можно обратиться в:

орган соцзащиты населения,

уполномоченное лицо в громаде (гуманитарный штаб, МКП),

центр предоставления административных услуг в месте временного пребывания,

или подайте заявку через портал или мобильное приложение Дія.

— Это позволит подать заявку на получение ежемесячной денежной помощи от государства: для лиц с инвалидностью и детей — 5 тыс. грн, а для других лиц — 2 тыс. грн, — сообщили в министерстве.

Гуманитарная помощь

Для получения гуманитарной поддержки и вещей первой необходимости можно обратиться к порталам еДопомога и Співдія, где можно оставить запрос и в ближайшее время будут предоставлены необходимые вещи и продукты питания.

В то же время в Украине действует представительство международной благотворительной организации Каритас Украина.

Консультации по поводу получения помощи предоставляются по телефону: +38(067)574-91-90.

Другим способом гуманитарную помощь можно получить при участии Министерства по вопросам реинтеграции:

Круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам: 15-48 ,

, Офис Уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813-62-39 ,

, Чат-бот Министерства по эвакуации и гуманитарной помощи.

Кто имеет первоочередное право на обеспечение убежищем и помощью?

Первоочередное право предоставляется

многодетным семьям,

семьям с детьми,

беременным женщинам,

лицам, утратившим трудоспособность, лицам пенсионного возраста,

украинцы, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как найти работу для ВПЛ?

Найти работу для ВПЛ помогут центры занятости. Обратиться за консультацией можно по телефону горячей линии Государственной службы занятости Украины: 0 800 337 020 и через чат-бот в Telegram.

В Минреинтеграции напомнили, что работодатели получат 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного переселенца.

В министерстве добавили, что заявление о назначении компенсации следует подавать не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства лица работодателем в центр занятости, расположенный по местонахождению работодателя. Заявления принимаются в электронной форме — через портал Дія; бумажной форме — лично во время посещения центра занятости или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.