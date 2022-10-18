В Харьковской области эксгумировали более 600 тел погибших – Монастырский
На деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители эксгумировали более 600 тел погибших. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, это только гражданские жители региона.
– Могу констатировать, что на каждой деоккупированной территории мы встречаем то же самое: наличие застенков от россиян, – подчеркнул он, рассказывая о зафиксированных военных преступлениях российских оккупантов.
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Фото: Харківська обласна прокуратура