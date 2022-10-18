У Харківській області ексгумували понад 600 тіл загиблих – Монастирський

Жовтень, 18 в 9:25

На деокупованих територіях Харківської області правоохоронці ексгумували понад 600 тіл загиблих. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, це лише цивільні жителі регіону.

– Можу констатувати, що на кожній деокупованій території ми зустрічаємо те саме: наявність катівень від росіян, – наголосив він, розповідаючи про зафіксовані воєнні злочини російських окупантів.

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У Харківській області знайдено щонайменше три місця масових поховань громадян, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Фото: Харківська обласна прокуратура