Со связанными руками и травмами: на Харьковщине нашли тела двух мужчин
В освобожденном от российских оккупантов поселке городского типа Купянск-Узловой на Харьковщине нашли тела двух мужчин со следами пыток.
По информации Офиса генпрокурора, правоохранители как раз осматривали цех по изготовлению кирпича. Два тела мужчин со связанными руками и следами пыток обнаружили возле металлического цилиндрического барабана.
У одного из погибших обнаружены телесные повреждения в виде синяков на шее и грудной клетке, у другого — след от пулевого ранения в грудной клетке и паховой зоне, а также рана на голове.
Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, на днях в Харьковской области в освобожденном селе Пески-Радьковские правоохранители обнаружили еще одну пыточною оккупантов.
В погребе одного из домов российские захватчики издевались над местными жителями.