Октябрь, 06 в 17:05

В освобожденном от российских оккупантов поселке городского типа Купянск-Узловой на Харьковщине нашли тела двух мужчин со следами пыток.

По информации Офиса генпрокурора, правоохранители как раз осматривали цех по изготовлению кирпича. Два тела мужчин со связанными руками и следами пыток обнаружили возле металлического цилиндрического барабана.

У одного из погибших обнаружены телесные повреждения в виде синяков на шее и грудной клетке, у другого — след от пулевого ранения в грудной клетке и паховой зоне, а также рана на голове.

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Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Со связанными руками и травмами: на Харьковщине нашли тела двух мужчин / 4 фотографии

Напомним, на днях в Харьковской области в освобожденном селе Пески-Радьковские правоохранители обнаружили еще одну пыточною оккупантов.

В погребе одного из домов российские захватчики издевались над местными жителями.