Для экономии электричества: в Киеве на троллейбусные маршруты выйдут автобусы (список)
Фото: Pixabay
20 октября в Киеве на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.
Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.
На такой шаг в Киеве идут ради экономии электроэнергии.
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Список маршрутов, где произойдет замена транспорта:
- № 6 Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости;
- №7 ул. Чернобыльская – ст. м. Площадь Льва Толстого;
- № 14 Ботанический сад – Железнодорожный вокзал;
- №16 ул. Туполева – Майдан Независимости;
- № 18 Площадь Независимости – ул. Сошенко;
- №23 ул. Туполева – Лукьяновская площадь;
- №24 ул. Северная – просп. Свободы;
- №26 просп. Свободы – ст. м. Нивки;
- №27 ст. м. Почайная – зал. ст. Киев-Волынский;
- №28 ст. м. Лукьяновская – просп. Свободы;
- № 29Д Дарницкая площадь – железн. станция Зенит;
- №31 ул. Милославская – ст. м. Лукьяновская;
- №32 ул. Северная – ул. Сошенко;
- № 33 Минский массив – Железнодорожный вокзал Южный;
- №34 ул. Северная – ст. м. Почайная;
- №37 ул. Милославская – ст. м. Лесная;
- №42 ул. Дегтяревская – ст. м. Лыбидская;
- № 43 Кибцентр – Дарницкая площадь;
- №47 ул. Милославская – ст. м. Минская;
- №50К ул. Милославская – Дарницкая площадь;
- №50 ул. Милославская – ст. м. Лыбидская.
Напомним, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела с 23:24 19 октября стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве.
Отключения для каждого клиента будут длиться не более четырех часов.
Однако для некоторых потребителей могут повториться в течение суток через восемь часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.
Со списком улиц, где возможно отключение, можно ознакомиться в материале.