Октябрь, 20 в 6:22

20 октября в Киеве на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

На такой шаг в Киеве идут ради экономии электроэнергии.

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Список маршрутов, где произойдет замена транспорта:

№ 6 Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости;

№7 ул. Чернобыльская – ст. м. Площадь Льва Толстого;

№ 14 Ботанический сад – Железнодорожный вокзал;

№16 ул. Туполева – Майдан Независимости;

№ 18 Площадь Независимости – ул. Сошенко;

№23 ул. Туполева – Лукьяновская площадь;

№24 ул. Северная – просп. Свободы;

№26 просп. Свободы – ст. м. Нивки;

№27 ст. м. Почайная – зал. ст. Киев-Волынский;

№28 ст. м. Лукьяновская – просп. Свободы;

№ 29Д Дарницкая площадь – железн. станция Зенит;

№31 ул. Милославская – ст. м. Лукьяновская;

№32 ул. Северная – ул. Сошенко;

№ 33 Минский массив – Железнодорожный вокзал Южный;

№34 ул. Северная – ст. м. Почайная;

№37 ул. Милославская – ст. м. Лесная;

№42 ул. Дегтяревская – ст. м. Лыбидская;

№ 43 Кибцентр – Дарницкая площадь;

№47 ул. Милославская – ст. м. Минская;

№50К ул. Милославская – Дарницкая площадь;

№50 ул. Милославская – ст. м. Лыбидская.

Напомним, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела с 23:24 19 октября стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве.

Отключения для каждого клиента будут длиться не более четырех часов.

Однако для некоторых потребителей могут повториться в течение суток через восемь часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

Со списком улиц, где возможно отключение, можно ознакомиться в материале.