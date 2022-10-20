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Для экономии электричества: в Киеве на троллейбусные маршруты выйдут автобусы (список)

Татьяна Забожко, редактор ленты
Для экономии электричества: в Киеве на троллейбусные маршруты выйдут автобусы (список)
Фото: Pixabay

20 октября в Киеве на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

На такой шаг в Киеве идут ради экономии электроэнергии.

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Список маршрутов, где произойдет замена транспорта:

  • № 6 Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости;
  • №7 ул. Чернобыльская – ст. м. Площадь Льва Толстого;
  • № 14 Ботанический сад – Железнодорожный вокзал;
  • №16 ул. Туполева – Майдан Независимости;
  • № 18 Площадь Независимости – ул. Сошенко;
  • №23 ул. Туполева – Лукьяновская площадь;
  • №24 ул. Северная – просп. Свободы;
  • №26 просп. Свободы – ст. м. Нивки;
  • №27 ст. м. Почайная – зал. ст. Киев-Волынский;
  • №28 ст. м. Лукьяновская – просп. Свободы;
  • № 29Д Дарницкая площадь – железн. станция Зенит;
  • №31 ул. Милославская – ст. м. Лукьяновская;
  • №32 ул. Северная – ул. Сошенко;
  • № 33 Минский массив – Железнодорожный вокзал Южный;
  • №34 ул. Северная – ст. м. Почайная;
  • №37 ул. Милославская – ст. м. Лесная;
  • №42 ул. Дегтяревская – ст. м. Лыбидская;
  • № 43 Кибцентр – Дарницкая площадь;
  • №47 ул. Милославская – ст. м. Минская;
  • №50К ул. Милославская – Дарницкая площадь;
  • №50 ул. Милославская – ст. м. Лыбидская.

Напомним, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела с 23:24 19 октября стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве.

Отключения для каждого клиента будут длиться не более четырех часов.

Однако для некоторых потребителей могут повториться в течение суток через восемь часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

Со списком улиц, где возможно отключение, можно ознакомиться в материале.

Источник: КГГА
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