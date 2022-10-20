Октябрь, 20 в 1:08

В Киеве уже начали выключать свет в рамках кампании по экономии электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.

По данным компании, из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в месте Киев с 23:24 19 октября.

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— По состоянию на 19 октября, эти отключения состоятся начиная с 23:24. Отключения будут происходить для каждого клиента не более, чем 4 часа. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток дня через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений, — говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что, например, если дом абонента отключался с 8 до 12 утра, то если стабилизационное отключение продлится в течение дня, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00.

В ДТЭК обнародовали список улиц, которых может касаться такое отключение:

— Для того чтобы поддержать энергосистему призываем всех жителей города Киев потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00, — отметили в компании.

В то же время работников бизнеса просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

— Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений, или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет, — говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента заявили, что 20 октября по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, правда не одновременно.