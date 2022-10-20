Задля економії електрики: у Києві на тролейбусні маршрути вийдуть автобуси (список)

Жовтень, 20 в 6:22

20 жовтня в Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

На такий крок у Києві йдуть задля економії електроенергії.

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Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:

№ 6 Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності;

№ 7 вул. Чорнобильська – ст. м. Площа Льва Толстого;

№ 14 Ботанічний сад – Залізничний вокзал;

№ 16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності;

№ 18 Майдан Незалежності – вул. Сошенка;

№ 23 вул. Туполєва – Лук’янівська площа;

№ 24 вул. Північна – просп. Свободи;

№ 26 просп. Свободи – ст. м. Нивки;

№ 27 ст. м. Почайна – зал. ст. Київ-Волинський;

№ 28 ст. м. Лук’янівська – просп. Свободи;

№ 29Д Дарницька площа – зал. станція Зеніт;

№ 31 вул. Милославська – ст. м. Лук’янівська;

№ 32 вул. Північна – вул. Сошенка;

№ 33 Мінський масив – Залізничний вокзал Південний;

№ 34 вул. Північна – ст. м. Почайна;

№ 37 вул. Милославська – ст. м. Лісова;

№ 42 вул. Дегтярівська – ст. м. Либідська;

№ 43 Кібцентр – Дарницька площа;

№ 47 вул. Милославська – ст. м. Мінська;

№ 50К вул. Милославська – Дарницька площа;

№ 50 вул. Милославська – ст. м. Либідська.

Нагадаємо, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго запровадила з 23:24 19 жовтня стабілізаційні відключення електроенергії в Києві.

Відключення для кожного клієнта триватиме не більше чотирьох годин.

Однак для деяких споживачів може повторитись протягом доби через вісім годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Із списком вулиць, де може бути відключення, можна ознайомитись у матеріалі.