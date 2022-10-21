Украине пока не нужен импорт электричества из Европы, но стоит экономить свет — Харченко

Октябрь, 21 в 17:06

В результате ракетных ударов российской армии в Украине повреждено ориентировочно от 30% до 40% энергетической инфраструктуры. Из-за атак оккупантов украинцы должны уменьшать потребление электричества.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в ремонте нуждаются многие трансформаторные подстанции.

– Сейчас ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Повреждено большое количество трансформаторных подстанций, – отметил он.

В Украине ограничивают потребителей света, чтобы система электроснабжения вообще могла работать. Энергетики пытаются восстановить поврежденное оборудование, однако для этого нужно выделить время, уверяет Харченко.

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— Экономия с нами надолго. Есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не получится. Его изготовление требует времени – от нескольких месяцев до года, – предупредил директор Центра исследований энергетики.

По мнению Харченко, Украине пока не требуется импорт электричества из Европы. Если же украинцы в дальнейшем будут эффективно экономить свет так, как работают силы ПВО, тогда со временем энергетики откажутся от принудительных отключений.