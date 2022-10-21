Україні поки не потрібен імпорт електрики з Європи, але варто економити світло – Харченко

Жовтень, 21 в 17:06

Внаслідок ракетних ударів російської армії в Україні пошкоджено орієнтовно від 30% до 40% енергетичної інфраструктури. Через атаки окупантів українці мають зменшувати споживання електрики.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, ремонту потребують багато трансформаторних підстанцій.

– Наразі ремонтні роботи тривають цілодобово. Пошкоджена велика кількість трансформаторних підстанцій, – зазначив він.

В Україні обмежують споживачів світла, щоб система електропостачання взагалі могла працювати. Енергетики намагаються відновити пошкоджене обладнання, однак на це потрібно виділити час, запевняє Харченко.

Зараз дивляться

– Економія з нами надовго. Є багато обладнання, яке швидко та повноцінно відновити не вдасться. Його виготовлення потребує часу – від декількох місяців до року, – попередив директор Центру досліджень енергетики.

На думку Харченка, Україні поки що не потрібен імпорт електрики з країн Європи. Якщо ж українці надалі ефективно економитимуть світло так, як працюють сили ППО, тоді з часом енергетики відмовляться від примусових відключень.