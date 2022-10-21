Октябрь, 21 в 15:34

Конор Кеннеди – сын племянника бывшего президента США Джона Кеннеди – участвовал в военных действиях в Украине.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

По его словам, воевать ему пришлось недолго, однако он успел увидеть и почувствовать многое.

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Конор рассказал, что как только узнал о существовании Интернационального легиона, который может воевать на стороне Украины, то решил сразу пойти в посольство и записаться.

28-летний американец поведал, что у него не было военного опыта и он не был хорошим стрелком, но мог носить тяжелые предметы и быстро учился.

— Я также был готов умереть там. Так что вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт. Мое пребывание в Украине было недолгим, но я многое увидел и многое прочувствовал. Мне понравилось быть солдатом, больше, чем я ожидал. Это страшно. Но жизнь проста, и награда за мужество и доброе дело весьма значительна, — рассказал Конор Кеннеди.

Конор также сообщил, что ему пришлось вернуться домой.

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По его словам, война в Украине определит судьбу демократии в этом столетии. А еще Конор призвал присоединяться к легиону, помогать беженцам на границе или отправлять в Украину медикаменты.

Конор Кеннеди – писатель и музыкант. Его отец Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – третий из одиннадцати детей Роберта Фрэнсиса Кеннеди-старшего.

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