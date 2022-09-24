Сентябрь, 23 в 23:15

Бойцы Национальной гвардии совместно с военной контрразведкой вблизи линии фронта задержали россиянина, незаконно пересекшего государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Мужчину задержали возле деоккупированного села Уды Харьковской области.

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В ходе допроса гражданин РФ высказал свое несогласие с режимом Путина и заявил, что хочет воевать против российской армии.

– Я из Ленинградской области. К военной службе отношения не имею: не приняли. Военный билет есть — получил в районном военкомате. Перешла граница вблизи села Шестянка [речь идет о Щетиновке Белгородской области], ночью. Добирался на такси. Прибыл вступить в армию, украинскую. Как гражданину мне не нравится то, что происходит здесь и там. Нынешнего президента я не поддерживаю. Я против войны с Украиной, – рассказал задержанный.

Правоохранительные органы проверяют информацию, которую предоставил мужчина. Он также заявил, что в России у него есть много единомышленников, но они пока недостаточно сильны и организованы, чтобы противостоять путинскому режиму.

В Нацгвардии рассказали, что село Уды — это сплошные руины, там продолжаются фильтрационные мероприятия. Село Щетиновка Белгородской области – населенный пункт, расположенный в восточной части сплошной украинской этнической территории – восточной Слобожанщине.

Источник: Нацгвардия Украины

Фото: Нацгвардия Украины