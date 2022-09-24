В деоккупированном селе на Харьковщине задержали россиянина, пришедшего воевать за Украину
Бойцы Национальной гвардии совместно с военной контрразведкой вблизи линии фронта задержали россиянина, незаконно пересекшего государственную границу Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Мужчину задержали возле деоккупированного села Уды Харьковской области.
В ходе допроса гражданин РФ высказал свое несогласие с режимом Путина и заявил, что хочет воевать против российской армии.
– Я из Ленинградской области. К военной службе отношения не имею: не приняли. Военный билет есть — получил в районном военкомате. Перешла граница вблизи села Шестянка [речь идет о Щетиновке Белгородской области], ночью. Добирался на такси. Прибыл вступить в армию, украинскую. Как гражданину мне не нравится то, что происходит здесь и там. Нынешнего президента я не поддерживаю. Я против войны с Украиной, – рассказал задержанный.
Правоохранительные органы проверяют информацию, которую предоставил мужчина. Он также заявил, что в России у него есть много единомышленников, но они пока недостаточно сильны и организованы, чтобы противостоять путинскому режиму.
В Нацгвардии рассказали, что село Уды — это сплошные руины, там продолжаются фильтрационные мероприятия. Село Щетиновка Белгородской области – населенный пункт, расположенный в восточной части сплошной украинской этнической территории – восточной Слобожанщине.
Источник: Нацгвардия Украины
Фото: Нацгвардия Украины