Задействовали резервные тепловозы: из-за атак РФ Укрзализныця предупредила о задержке рейсов
В субботу, 22 октября, из-за очередных ракетных ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре Украины некоторые участки железной дороги были обесточены. Пока что известно о задержке четырех рейсов поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Компания задействовала резервные тепловозы.
– В связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру субботним утром некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами, — отметили в УЗ.
По данным компании, среди 55 поездов, которые сейчас находятся в пути, четыре рейса следуют с задержкой на пол часа:
- №81 Киев – Ужгород;
- №1 Харьков – Ивано-Франковск;
- №119 Запорожье – Львов;
- №755 Киев – Луцк.
В Укрзализныце напомнили пассажирам, что во время воздушной тревоги посадка и высадка на вокзалах производится через подземные переходы при их наличии. Пассажиры должны ждать своего поезда в укрытиях.
Если человек опоздал на рейс из-за тревоги, он может сесть с тем же билетом на следующий поезд, который едет в том же направлении.
За своевременностью движения поездов можно следить на портале uz-vezemo.com. Онлайн-табло вокзалов доступны в чат-боте.
Как известно, сегодня с самого утра войска РФ наносят ракетные удары по территории Украины. Атака снова была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.
Как отметили в Укрэнерго, масштаб повреждений в результате сегодняшних ударов сопоставим или может превышать последствия обстрелов 10-12 октября.
В связи с этим компания вводит временное ограничение потребления электроэнергии в Киеве и 10 областях Украины: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.