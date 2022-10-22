Октябрь, 22 в 12:58

В субботу, 22 октября, из-за очередных ракетных ударов войск РФ по энергетической инфраструктуре Украины некоторые участки железной дороги были обесточены. Пока что известно о задержке четырех рейсов поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Компания задействовала резервные тепловозы.

– В связи с вражеской атакой на энергетическую инфраструктуру субботним утром некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами, — отметили в УЗ.

По данным компании, среди 55 поездов, которые сейчас находятся в пути, четыре рейса следуют с задержкой на пол часа:

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№81 Киев – Ужгород;

№1 Харьков – Ивано-Франковск;

№119 Запорожье – Львов;

№755 Киев – Луцк.

В Укрзализныце напомнили пассажирам, что во время воздушной тревоги посадка и высадка на вокзалах производится через подземные переходы при их наличии. Пассажиры должны ждать своего поезда в укрытиях.

Если человек опоздал на рейс из-за тревоги, он может сесть с тем же билетом на следующий поезд, который едет в том же направлении.

За своевременностью движения поездов можно следить на портале uz-vezemo.com. Онлайн-табло вокзалов доступны в чат-боте.

Как известно, сегодня с самого утра войска РФ наносят ракетные удары по территории Украины. Атака снова была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.

Как отметили в Укрэнерго, масштаб повреждений в результате сегодняшних ударов сопоставим или может превышать последствия обстрелов 10-12 октября.

В связи с этим компания вводит временное ограничение потребления электроэнергии в Киеве и 10 областях Украины: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.