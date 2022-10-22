Жовтень, 22 в 12:58

У суботу, 22 жовтня, через чергові ракетні удари військ РФ по енергетичній інфраструктурі України деякі ділянки залізниці були знеструмлені. Наразі відомо про затримку чотирьох рейсів потягів.

Про це поінформували в пресслужбі Укрзалізниці. Компанія задіяла резервні тепловози.

– У зв’язку з ворожою атакою на енергетичну інфраструктуру суботнім ранком деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами, – наголосили в УЗ.

За даними компанії, серед 55 поїздів, які зараз знаходяться в дорозі, чотири рейси прямують із затримкою на пів години:

Зараз дивляться

№81 Київ – Ужгород;

№1 Харків – Івано-Франківськ;

№119 Запоріжжя – Львів;

№755 Київ – Луцьк.

В Укрзалізниці нагадали пасажирам, що під час повітряної тривоги посадка й висадка на вокзалах проводиться через підземні переходи за їх наявності. Пасажири повинні чекати на свій поїзд в укриттях.

Якщо людина запізнилася на рейс через тривогу, вона може сісти з тим же квитком на наступний поїзд, який прямує в тому ж напрямку.

За вчасністю руху поїздів можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com. Онлайн-табло вокзалів доступні у чат-боті.

Як відомо, сьогодні з самого ранку війська РФ завдають ракетних ударів по території України. Атака знову була спрямована на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як наголосили в Укренерго, масштаб пошкоджень внаслідок сьогоднішніх ударів співставний або може перевищувати наслідки обстрілів 10-12 жовтня.

У зв’зку з цим компанія запроваджує тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві та 10 областях України: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.