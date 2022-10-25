Октябрь, 25 в 18:42

С началом полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были покинуть свой дом и бежать от войны в ЕС.

Большинство граждан не стали ехать далеко, а остановились в Польше. Польский язык имеет много похожих слов с украинским, однако, чтобы владеть им досконально, необходимо учиться.

Факты ICTV собрали бесплатные сайты и ресурсы, которые помогут выучить польский язык и сделают процесс изучения интересным.

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На сайте собрано более 125 уроков по изучению польского языка, которые помогут усвоить главные правила и обогатить свой словарный запас.

Каждый урок содержит около 20 новых польских слов и фраз, которые понадобятся в повседневной жизни.

Урок №1 посвящен теме Первая встреча. После него вам будет легче заговорить с поляками и что-то у них спросить.

Это сайт с онлайн-занятиями по польскому для взрослых и детей. Уроки проводятся в форме интерактивных вебинаров с лекторами, на которых можно задать любой вопрос.

Каждый вебинар посвящен определенной теме, поэтому вы можете выбрать ту сферу, которая интересует именно вас. Чтобы присоединиться к встрече, необходимо сначала зарегистрироваться.

Вебинары длятся по 45 минут, как урок в школе, поэтому ни вы, ни ваши дети не успеете устать от новых знаний.

На этом сайте представлены бесплатные онлайн-курсы, которые помогут не только изучить теоретическую часть, но и попрактиковаться в разговорных клубах.

Если во время урока у вас возникают вопросы, их можно написать учителю в чате.

На платформе представлены разнообразные лекции, языковые практики, словари и многое другое.

Для бесплатного обучения нужно пройти короткую регистрацию.

Бесплатная платформа создана при поддержке Правительства Республики Польши. С помощью сайта каждый желающий может самостоятельно выучить иностранный язык.

Над созданием ресурса работали ведущие польские филологи, которые помогут овладеть языком даже тем, кто считает, что не имеет способностей.

Курсы разбиты на тематические разделы с рядом интерактивных заданий, инфографики и схем.

Сначала нужно зарегистрироваться, а затем приступать к изучению языка.

Совместно с Институтом Лингвистики сайт создал бесплатный онлайн-курс польского языка для самостоятельного изучения через платформу.

Чтобы попасть на курс, необходимо зарегистрироваться, а затем войти на сайт.

Доступ к курсу по ссылке.

Полезные ресурсы

Wielki słownik języka polskiegohttps – большой словарь польского языка, который содержит толкования и спряжения слов. Ресурс поможет подобрать синонимы или цитаты с использованием слова.

– большой словарь польского языка, который содержит толкования и спряжения слов. Ресурс поможет подобрать синонимы или цитаты с использованием слова. Loyal book0s — библиотека бесплатных электронных и аудиокниг на разных языках. Эффективный способ увеличить свой словарный запас.

— библиотека бесплатных электронных и аудиокниг на разных языках. Эффективный способ увеличить свой словарный запас. Tandem — мессенджер для изучения иностранных языков. Он создан для тех, кто хочет выучить язык благодаря общению с носителями. Кроме того, здесь вы сможете обучать других и помогать им выучить украинский.

— мессенджер для изучения иностранных языков. Он создан для тех, кто хочет выучить язык благодаря общению с носителями. Кроме того, здесь вы сможете обучать других и помогать им выучить украинский. Bussu

Бесплатные электронные книги, которые помогут во время обучения можно найти на таких ресурсах, как: