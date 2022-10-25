Жовтень, 25 в 18:42

З початком повномасштабної війни багато українців вимушені були покинути свій дім та втікати від війни у ЄС.

Більшість громадян не стали їхати далеко, а зупинилися у Польщі. Польська мова має багато схожих слів з українською, проте, аби володіти нею досконально, необхідно вчитися.

Факти ICTV зібрали безкоштовні сайти та ресурси, які допоможуть вивчити польську мову та зроблять процес вивчення цікавим.

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На сайті зібрано понад 125 уроків з вивчення польської мови, які допоможуть засвоїти головні правила та збагатити свій словниковий запас.

Кожен урок містить близько 20 нових польських слів та фраз, які знадобляться у повсякденному житті.

Урок №1 присвячено темі Перша зустріч. Після його опрацювання, вам буде легше завести мову з поляками та запитати у них про буденні речі.

Це сайт з онлайн-заняттями з польської для дорослих та дітей. Уроки проводять у формі інтерактивних вебінарів з лекторами, на яких можна поставити будь-яке запитання.

Кожен вебінар присвячений певній темі, тому ви можете обрати ту сферу, яка цікавить саме вас. Аби доєднатися до зустрічі, необхідно спочатку зареєструватись.

Вебінари тривають по 45 хвилин, як урок у школі, тому ні ви, ні ваші діти не встигнете втомитися від нових знань.

На цьому сайті представлені безкоштовні онлайн-курси, що допоможуть не тільки вивчити теоретичну частину, а й попрактикуватися в розмовних клубах.

Якщо під час уроку у вас виникають запитання, їх можна написати вчителю в чаті.

На платформі представлені різноманітні лекції, мовні практики, словники та багато іншого.

Для безкоштовного навчання потрібно пройти коротку реєстрацію.

Безкоштовна платформа створена за підтримки Уряду Республіки Польща. За допомогою сайту кожен охочий може самостійно вивчити іноземну мову.

Над створенням ресурсу працювали провідні польські філологи, які допоможуть опанувати мову навіть тим, хто вважає, що не має здібностей.

Курси розбиті на тематичні розділи з низкою інтерактивних завдань, інфографіки та схем.

Спершу потрібно зареєструватися, а потім приступати до вивчення мови.

Спільно з Інститутом Лінгвістики ресурс створив безкоштовний онлайн-курс польської мови для самостійного вивчення через платформу.

Щоб потрапити на курс, необхідно зареєструватися, а потім увійти на платформу.

Доступ до курсу за посиланням.

Корисні ресурси

Wielki słownik języka polskiegohttps – великий словник польської мови, який містить тлумачення та відмінювання слів. Ресурс допоможе підібрати синоніми чи цитати з використанням слова.

– великий словник польської мови, який містить тлумачення та відмінювання слів. Ресурс допоможе підібрати синоніми чи цитати з використанням слова. Loyal books — бібліотека безкоштовних електронних та аудіокниг різними мовами. Ефективний спосіб збільшити свій словниковий запас.

— бібліотека безкоштовних електронних та аудіокниг різними мовами. Ефективний спосіб збільшити свій словниковий запас. Tandem — месенджер для вивчення іноземних мов. Він створений для тих, хто хоче вивчити мову завдяки спілкуванню з носіями. Крім того, тут ви зможе навчати інших та допомагати їм вивчити українську.

— месенджер для вивчення іноземних мов. Він створений для тих, хто хоче вивчити мову завдяки спілкуванню з носіями. Крім того, тут ви зможе навчати інших та допомагати їм вивчити українську. Bussu тут теж можна знайти англомовного співрозмовника. Ресурс допоможе збільшити свій лексичний запас та поставити вимову.

Безкоштовні електронні книги, які допоможуть під час навчання можна знайти на таких ресурсах, як: