Октябрь, 27 в 12:23

Сегодня ночью, 27 октября, российская армия снова обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены магистральные сети в центральных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Именно поэтому, чтобы предотвратить перегрузку сети утром, диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Сейчас смотрят

В дальнейшем объемы ограничения будут регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

— Теперь ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной, — отметили в Укрэнерго.

Утром 27 октября киевлян снова предупредили, что вынуждены применить графики ограничения поставок электроэнергии.