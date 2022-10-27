Жовтень, 27 в 12:23

Сьогодні вночі, 27 жовтня, російська армія знову обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Пошкоджені магістральні мережі в центральних областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Саме тому, щоб запобігти перевантаженню мережі зранку, диспетчерський центр Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

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Надалі об’єми обмеження регулюватимуть залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

– Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти і тримати систему збалансованою, – наголосили в Укренерго.

Зранку 27 жовтня киян знову попередили, що вимушені застосувати графіки обмеження постачання електроенергії.