Октябрь, 27 в 9:47

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. 15 августа Верховная Рада проголосовала за ее продление еще на 90 дней – до 21 ноября 2022 года.

Однако есть еще такое понятие, как целевая мобилизация, которую власти тоже могут объявить.

Что такое целевая мобилизация и кого могут мобилизовать — узнавали Факты ICTV.

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Целевая мобилизация: что предполагает

Несмотря на слово мобилизация, целевая отличается от обычной. В первую очередь тем, что те категории населения, которые подпадают под целевую мобилизацию, не будут принимать участия в боевых действиях.

Дело в том, что в мае 2022 года Кабинет министров расширил Положение о единой государственной системе гражданской защиты, согласно которому украинцев могут привлекать к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания.

Данное Положение позволяет привлекать граждан к устранению последствий военных действий. Соответственно целевая мобилизация нужна не для пополнения армии, а для восстановления государства.

Кроме того, за теми гражданами, которых мобилизуют, сохраняется место на основные работе и заработная плата.

Кого будут мобилизовать

Здесь можно отталкиваться от слова целевая. В первую очередь к устранению последствий должны привлекать работников сферы гражданской защиты, например пожарных и другие подразделения ГСЧС, а также аварийно-спасательные службы.

Если людей будет мало, могут начать мобилизовать тех, кто по состоянию здоровья сможет выполнять поставленные задачи.

Интересно, что пока целевая мобилизация будет происходить по добровольному согласию.

Сейчас каждый желающий может добровольно присоединиться к ликвидации последствий военных действий. Стать добровольцем можно здесь.

Мобилизованных будут отправлять на определенные территории, где будет нужна помощь, но после проведения там аварийных работ и разминирования.

Что будут делать мобилизованные

Те граждане, которые попали под целевую мобилизацию, будут выполнять различные восстановительные работы. В частности:

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и других территориях, пострадавших в результате российской агрессии;

работы по восстановлению объектов критической инфраструктуры;

ликвидация последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

определение населенных пунктов и районов, где нужно провести разминирование;

маркировка опасных территорий;

разминирование.

Стоит отметить, что сейчас украинцев не могут принудительно мобилизовать для ликвидации последствий войны.

Для принудительной целевой мобилизации правительство должно утвердить план, составленный Кабмином, где будет четко определено понятие и способ проведения такой мобилизации.