Жовтень, 27 в 9:47

В Україні триває загальна мобілізація. 15 серпня Верховна Рада проголосувала за її продовження ще на 90 днів – до 21 листопада 2022 року.

Однак є ще таке поняття, як цільова мобілізація, яку влада теж може оголосити.

Що таке цільова мобілізація та кого можуть мобілізувати – дізнавалися Факти ICTV.

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Цільова мобілізація: що передбачає

Незважаючи на слово мобілізація, цільова відрізняється від звичайної. Передусім тим, що ті категорії населення, які підпадають під цільову мобілізацію, не братимуть участі в бойових діях.

Річ у тім, що у травні 2022 року Кабінет міністрів розширив Положення про єдину державну систему цивільного захисту, згідно з яким українців можуть залучати до відбудови держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення.

Це Положення дозволяє залучати громадян до усунення наслідків воєнних дій. Відповідно, цільова мобілізація потрібна не для поповнення армії, а для відбудови держави.

Крім того, за тими громадянами, яких мобілізують, зберігається місце на основній роботі та заробітна платня.

Кого мобілізуватимуть

Тут можна відштовхуватися від слова цільова. Передусім до усунення наслідків мають залучати працівників сфери цивільного захисту, наприклад пожежників та інші підрозділи ДСНС, а також аварійно-рятувальні служби.

Якщо людей буде замало, можуть почати мобілізувати тих, хто за станом здоров’я зможе виконувати завдання.

Цікаво, що поки що цільова мобілізація відбуватиметься за добровільної згодою.

Наразі кожен охочий може добровільно долучитися до ліквідацій наслідків воєнних дій. Стати добровольцем можна тут.

Мобілізованих відправлятимуть на певні території, де буде потрібна допомога, але після проведення там аварійних робіт та розмінування.

Що робитимуть мобілізовані

Ті громадяни, які потрапили під цільову мобілізацію, виконуватимуть різні відновлювальні роботи. Зокрема:

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та інших територіях, що постраждали внаслідок російської агресії;

роботи з відновлення об’єктів критичної інфраструктури;

ліквідація наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

визначення населених пунктів та районів, де потрібно провести розмінування;

маркування небезпечних територій;

розмінування.

Варто зазначити, що наразі українців не можуть примусово мобілізувати для ліквідації наслідків війни.

Для примусової цільової мобілізації уряд має затвердити план, складений Кабміном, де буде чітко визначено поняття та спосіб проведення такої мобілізації.