Октябрь, 27 в 11:34

Во время теракта во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область) российские захватчики применили термобарические реактивные гранаты Шмель. В результате погибли десятки украинских военнопленных.

Об этом сообщил в одном из интервью и.о. главы СБУ Василий Малюк.

По его словам, следствие продолжается, однако спецслужба получила серьезные доказательства, в том числе и негласно.

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Кроме того, важные показания дают находившиеся в колонии в Еленовке бойцы полка Азов, которые вернулись из российского плена.

– Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным там были использованы в том числе так называемые “Шмели”. Время пройдет, расставим точки над “i”. Но уже давно и для нас, и для мирового сообщества ясно, что это было, – подчеркнул Малюк.

Он добавил, что оккупанты ужасно относились к украинским военнопленным в Еленовке. Они жестоко издевались над бойцами, нарушая все нормы и достигнутые договоренности.

Следует отметить, что реактивный пехотный огнемет Шмель одноразового применения предназначен для поражения открытых огневых точек, автомобильной и легкобронированной техники, уничтожения живой силы, в том числе в помещениях. Огнемет состоит из: пускового контейнера; капсулы с термобарическим, воспалительным или дымовым боеприпасом (это может быть термобарическая реактивная граната, начиненная огнесмесью); реактивного двигателя. Дальность стрельбы может превышать 800 м.

Как известно, россияне совершили теракт в Еленовке в ночь на 29 июля. Точное количество погибших украинских военнопленных до сих пор не установлено. По состоянию на начало октября в полку Азов сообщали, что установили 41 погибшего, однако работа не завершена.

Еще в начале августа в Офисе генпрокурора со ссылкой на международных экспертов сообщали, что оккупанты применили термобарическое оружие во время теракта.